На учениях «Запад-2025» прошли сборы резервистов

Минобороны России сообщило, что на учениях «Запад-2025» прошли учебные сборы с гражданами, которые пребывают в мобилизационном резерве. Всего было задействовано более 400 резервистов.

«Впервые в ходе сборов было сформировано и подготовлено к выполнению боевых задач танковое подразделение, состоящее исключительно из резервистов. Также впервые при проведении занятий с личным составом отряда "БАРС-39" по штурмовой подготовке был внедрен передовой опыт боевых подразделений ВС РФ по использованию мотоциклов в штурмовых действиях»,— написано в сообщении Минобороны.

В публикации ведомства также указано, что резервистов задействовали на пяти объектах инфраструктуры Калининградской области.

Военные учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября. Владимир Путин заявлял, что их целью стала отработка защиты Союзного государства «от любой агрессии». В учениях участвовали 100 тыс. военнослужащих.

