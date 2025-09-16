«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм про кота Матроскина

«Союзмультфильм» работает над полнометражным игровым фильмом «Матроскин. Настоящая история». Сценарий пишет Олег Маловичко, который создал сюжеты фильмов «Притяжение», «Лед», «Елки 1914» и др., а также выступил продюсером нескольких российских сериалов. Съемки планируется начать в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

«Кот Матроскин — самый популярный анимационный персонаж у нас в стране, ежегодно он занимает первые места во всевозможных топах и хит-парадах... Мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа»,— заявила генеральный продюсер направления кино российской студии Нелли Яралова (цитата по пресс-службе киностудии).

В фильме покажут ранние годы персонажа, которого придумал детский писатель Эдуард Успенский. После выхода «Настоящей истории» «Союзмультфильм» намерен продолжать выпускать фильмы о Матроскине и создать франшизу на их основе, рассказали в киностудии.