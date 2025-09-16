Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм про кота Матроскина

«Союзмультфильм» работает над полнометражным игровым фильмом «Матроскин. Настоящая история». Сценарий пишет Олег Маловичко, который создал сюжеты фильмов «Притяжение», «Лед», «Елки 1914» и др., а также выступил продюсером нескольких российских сериалов. Съемки планируется начать в следующем году.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

«Кот Матроскин — самый популярный анимационный персонаж у нас в стране, ежегодно он занимает первые места во всевозможных топах и хит-парадах... Мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа»,— заявила генеральный продюсер направления кино российской студии Нелли Яралова (цитата по пресс-службе киностудии).

В фильме покажут ранние годы персонажа, которого придумал детский писатель Эдуард Успенский. После выхода «Настоящей истории» «Союзмультфильм» намерен продолжать выпускать фильмы о Матроскине и создать франшизу на их основе, рассказали в киностудии.

Новости компаний Все