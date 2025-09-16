Фонд развития промышленности Кубани расширил программы льготного кредитования

Фонд развития промышленности Краснодарского края расширил условия программ совместных льготных займов. Решение приняли участники Наблюдательного совета организации, которая работает в регионе по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Заседание провели министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько и председатель Наблюдательного совета ФРП региона, заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Огурцов.

«Президент России и руководство края поставили задачу нарастить мощности высокотехнологичной и импортозамещающей продукции для обеспечения индустриальной независимости нашей страны. Сегодня с господдержкой реализуем такие проекты в отраслях обрабатывающих производств»,— отметил Дмитрий Хмелько.

В программу «Проекты развития», реализуемую совместно с федеральным ФРП, включили возможность поддержки проектов по ремонту и обслуживанию оборудования в отраслях станкостроения, энергетики и тяжелого машиностроения. Добавлен входной параметр по включению продукции в реестр нацпроектов по обеспечению технологического лидерства.

Расширены условия программы «Комплектующие изделия», софинансируемой федеральным ФРП. Предусмотрена двустадийность программы, позволяющая дополнительно получить средства на масштабирование производства.

За семь с половиной лет работы каждый предоставленный предприятиям рубль льготных займов вернулся двукратным вложением в социально-экономическое развитие Кубани. Организовано более 160 коллективных экспозиций на ключевых площадках и заключены контракты о поставках кубанской промышленной продукции на сумму свыше 18 млрд руб.

По программе «Проекты лесной промышленности» увеличен максимальный размер займа со 100 млн до 200 млн руб. Утвержден дополнительный объем финансирования на проведение трех отраслевых выставок в 2025 году.

Наблюдательный совет фонда признал работу организации успешной. Дмитрий Цаплев переизбран на пост директора ФРП региона на следующий трехлетний период.

Анна Гречко