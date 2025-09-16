Директора канатной дороги на Эльбрусе арестовали за гибель людей

Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии отправил в СИЗО директора ООО «МКД Эльбрус», сообщило «РИА Новости». Эта компания эксплуатирует оборвавшуюся канатную дорогу на горе Эльбрус, где 12 сентября погибли трое человек. ТАСС передает, что главу компании арестовали до 15 ноября.

Сейчас суд решает, какую меру пресечения избрать в отношении главного инженера организации, сообщает «Интерфакс». Имена обвиняемых агентства не приводят. На сайте «МКД Эльбрус» указано, что руководит компанией Ахмат Залиханов.

Накануне в управлении СКР по Кабардино-Балкарской Республике сообщили, что задержанным вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть и травмирование граждан. Им грозит до десяти лет лишения свободы.