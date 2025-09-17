Пивовары закупились китайским

AB InBev Efes приступила к модернизации своих производственных мощностей в России: компания планирует вложить в обновление своих производственных площадок около 6 млрд руб. до конца 2025 года. Основной акцент будет сделан на развитии сегмента безалкогольных напитков, спрос на которые сейчас растет. В то же время спрос на основной продукт компании — пиво — падает из-за роста цен.

В начале сентября AB InBev Efes получила более десяти деклараций о соответствии на поставку оборудования китайской компании, производящей оборудование для линий разлива, Hefei Zhongchen, следует из данных Росаккредитации. Согласно материалам ведомства, оборудование, используемое для заполнения и закупорки бутылок и банок, предназначено для пищевой, молочной, мясной и рыбной промышленности.

AB InBev Efes — крупнейшая в России пивоваренная компания, созданная в 2018 году путем слияния российских активов бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes. В 2024 года компания увеличила свою долю на российском рынке на 1,7 процентного пункта — до 29,5%, следует из данных аналитической компании «Нильсен». Бизнесу принадлежит 11 заводов в стране, где разливается пиво под брендами Bud, Spaten, Velkopopovicky Kozel, «Старый мельник из бочонка», «Клинское», энергетик Volt, а также лимонад «Натахтари». Согласно СПАРК, выручка AB InBev Efes в 2024 году увеличилась на 30,02%, до 141,24 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 14,6%, до 14,27 млрд руб.

В AB InBev Efes подтвердили “Ъ”, что планируют провести модернизацию производства на всех своих площадках. Общая программа инвестиций к концу 2025 года составит около 6 млрд руб., добавили там. В компании пояснили, что основным фокусом обновления является наращивание мощностей по выпуску безалкогольных напитков для удовлетворения растущего потребительского спроса. Например, в мае текущего года AB InBev Efes начала выпуск холодного чая Zeno (см. “Ъ” от 13 мая). «Мы запустили новое оборудование для производства алкогольной и безалкогольной продукции общей мощностью до 3 млн гектолитров в год, а до конца 2025 года реализуем еще семь инвестиционных проектов»,— рассказал представитель компании.

Несмотря на то что в декларациях указано оборудование для выпуска молочных изделий, у производителей такой продукции и пивоваров очень многое оснащение пересекается, говорит совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский. Так, в 2016 году Василеостровская пивоварня выкупила у Danone (сейчас Health & Nutrition) завод под Кингисеппом в Ленинградской области с целью переоборудовать старые мощности под разлив пива.

По мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, сейчас самое время пивоварам проводить модернизацию своих мощностей и развивать новые направления. Спрос на пиво снижается, в том числе из-за его заметного подорожания, и диверсификация производства — это один из выходов, считает эксперт. Как ранее сообщал “Ъ”, к марту 2025 года средняя по стране цена за 1 л напитка составила 165 руб., что на 15% больше год к году. Такое увеличение стоимости вместе с холодным летом привело к сокращению производства напитков брожения, включая пиво, в июле на 3,9% год к году (см. “Ъ” от13 августа). Интерес же к безалкогольным напиткам со стороны потребителей, наоборот, растет, отмечает господин Шапкин.

По мнению независимого эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина, планы AB InBev Efes по модернизации мощностей во многом связаны с необходимостью наверстать то, что компания не успела сделать за время владения российскими заводами. «Фактически речь идет о реконструкции, которая должна снять возможные вопросы со стороны государства к управлению предприятиями»,— поясняет он. В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин передал бизнес во временное управление ГК «Вместе».

Сейчас основные трудности при модернизации связаны со значительным подорожанием оборудования, поясняет Игорь Хавский. Кроме того, не все поставщики способны обеспечить доставку необходимых запчастей, добавляет он. По его словам, если раньше российские пивовары ориентировались в основном на европейское оборудование, то последние три года даже при готовности поставщика из Евросоюза продать свою продукцию возникают сложности с оплатой и логистикой. В результате российские компании все чаще обращаются к китайским производителям, заключает господин Хавский.

Владимир Комаров