В фастфуде появилось что-то горячее

Креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов получил 20% в сети «Хот Дог Бульдог», основанной при участии шоумена Гарика Харламова. Компания могла нуждаться в новом инвесторе, после того как в прошлом году из проекта вышел ресторатор Алексей Васильчук. Пока наблюдается рост трафика в заведениях фастфуда, инвесторы стараются вкладываться в такие сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов 11 сентября получил 20% в ООО «Хот Дог Бульдог», которое управляет одноименной сетью общепита, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Доля собственного участия ООО «Хот Дог Бульдог» в компании снизилась с 27% до 7%, доли остальных участников не менялись. Так, у шоумена Гарика Харламова и его партнера Рустама Хикматуллоева сохранилось по 27%, у АО «Кордис» — 19%, указано в реестре. В «Хот Дог Бульдог» сообщили “Ъ”, что сделка по продаже доли является одним из первых этапов новой стратегии развития. В сети рассчитывают, что участие господина Дусмухаметова в проекте позволит усилить креативную и медийную составляющие.

Сеть «Хот Дог Бульдог» запущена летом 2021 года основателем сети «Чайхона №1» Алексеем Васильчуком и шоуменом Гариком Харламовым. Планировалось открыть 20 собственных и около 1 тыс. франчайзинговых заведений, говорил тогда господин Васильчук в интервью Forbes. Почти год назад ресторатор и его сын Артемий Васильчук покинули компанию, предположительно, из-за нереализованных планов по масштабированию бизнеса (см. “Ъ” от 21 ноября 2024 года). Сейчас, по собственным данным, работает только 15 сосисочных. В 2024 году выручка компании выросла на 10% год к году, до 197 млн руб., чистый убыток составил 17 млн руб., указано в базе СПАРК.

В «Хот Дог Бульдог» пояснили “Ъ”, что скорректировали подход к финансовой модели сети, пересмотрев в корне условия сотрудничества с франчайзи и модель развития корпоративных ресторанов. Также в ближайшее время будет запущена точка в Душанбе и продолжаются переговоры с другими зарубежными партнерами, добавили в компании.

Гендиректор RestCon Елена Перепелица не исключает, что сделка была денежная: новый инвестор мог покрыть накопившиеся убытки, а также предложить средства на развитие бизнеса. Для медийных персон, занимающихся бизнесом в сегменте фастфуда, это скорее возможность для диверсификации активов, чем долгосрочный проект, считает партнер NF Group Марина Малахатько. К тому же Вячеслав Дусмухаметов ранее был косвенно причастен к бизнесу сети «Хот Дог Бульдог». Он с 2023 года владел 15% в ООО «УК "Бульдог"», а 11 сентября 2025 года увеличил долю до 20%, указано в ЕГРЮЛ.

Сфера общепита всегда привлекала медийных персон как вариант монетизировать собственное имя на волне популярности, но выживаемость такого бизнеса чаще всего невелика, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Около десяти лет назад инвесторы в регионах были готовы вкладывать серьезные деньги, для того чтобы стать партнером знаменитости и привезти ее к себе в город на открытие предприятия, вспоминает она. «Первые десятки франшиз Black Star Burger исполнителя Тимати продавались в регионы за очень большой паушальный взнос, но сейчас медийные лица не оказывают такого "вау-эффекта" на предпринимателей»,— добавляет госпожа Рождественская.

Ход-доги как концепция довольно нишевой проект, подходящий больше под сезонную работу в парках, мероприятия, на АЗС, отмечает Анна Рождественская. Такие заведения сложно развивать массово, слишком высокая конкуренция в сегменте фастфуда, добавляет она. Сейчас сосисочные по большей части располагаются в торговых центрах, но там есть более мощные конкуренты — бургерные, соглашается Елена Перепелица. Из-за этого создать масштабную сеть получилось только у Stardogs, считает госпожа Рождественская.

Сейчас сегмент быстрого питания находится в более выигрышном положении, чем рынок общепита в целом. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в январе—июле число покупок в ресторанах и барах по всей стране незначительно выросло — на 1%, в то время как в точках фастфуда — на 9%.

Дарья Андрианова