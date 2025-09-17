Нефть нуждается в добыче инвестиций

Глобальный объем инвестиций в нефтегазовые проекты в 2025 году снизится на 5% относительно уровня прошлых лет и составит $570 млрд, сообщается в новом обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Несмотря на нынешний избыток предложения нефти на рынке, в долгосрочной перспективе, предупреждают эксперты, из-за дефицита вложений в новые месторождения из мирового баланса может ежегодно выпадать примерно 5,5 млн баррелей в сутки (что выше объема добычи таких стран, как Бразилия и Норвегия).

Фото: Damian Dovarganes / AP Сокращение инвестиций в новое оборудование и истощение освоенных месторождений в итоге, по прогнозу МЭА, приведут к заметному снижению мировой добычи

Мир может столкнуться с нехваткой энергоресурсов из-за происходящего снижения добычи на существующих месторождениях нефти и газа, утверждается в новом обзоре Международного энергетического агентства. Темпы такого снижения различны, отмечают аналитики. На крупных наземных месторождениях Ближнего Востока в отсутствие инвестиций добыча падает менее чем на 2% в год, в то время как на небольших морских месторождениях в Европе этот показатель составляет в среднем более 15%.

В МЭА подсчитали, что примерно 90% средств инвесторов, как правило, идет на компенсацию снижения добычи и только в районе 10% — на удовлетворение растущего мирового спроса на сырье. С 2017 года объем инвестиций в нефтегазовые проекты составлял в среднем $600 млрд в год (кроме 2020-го, когда показатель упал из-за пандемии COVID-19), но в 2025 году, по оценке МЭА, он снизится на 5%, до $570 млрд.

По мнению МЭА, дефицит капиталовложений в добычу нефти и газа может привести к тому, что в течение следующего десятилетия она будет сокращаться в среднем на 8% в год, или примерно на 5,5 млн баррелей в сутки (б/с). Это выше годового объема добычи таких стран, как Бразилия и Норвегия. Добыча природного газа может падать в среднем на 9%, или на 270 млрд куб. м, в год, что эквивалентно текущему объему добычи всей Африки. Такие процессы скажутся на стабильности рынка и энергетической безопасности стран, предупреждает агентство, отмечая, что проблему нужно решать уже сейчас, ведь средний период реализации одного проекта в нефтегазовой сфере составляет порядка 20 лет.

Инвестициям в добычу препятствует множество факторов, поясняют авторы обзора. Прежде всего объем необходимых расходов. Капитальные затраты на разработку новых месторождений примерно на 50–150% выше, чем на содержание или развитие существующих. На ситуацию также влияют политика стран в нефтегазовой сфере, сложность еще не освоенных недр, рыночная конъюнктура.

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля, «сложившаяся ситуация означает, что отрасль должна развиваться гораздо быстрее». Впрочем, указывают в агентстве, отсутствие инвестиций в проекты будет скорее выгодно членам ОПЕК и России: их доля в мировой добыче нефти возрастет с нынешних 43% до 53% в 2035 году и более чем до 65% в 2050-м — до уровня, «невиданного в история нефтяных рынков».

Отметим, что в среднесрочной перспективе дефицита нефти и газа, согласно ежемесячным отчетам, в том числе самого МЭА, не наблюдается. Неделей ранее агентство обновило прогноз, согласно которому объем поставок на мировом рынке нефти в 2025 году вырастет на 2,7 млн баррелей в сутки относительно 2024 года, до 105,8 млн б/с, и избыток предложения на рынке составит 3,3 млн б/с (см. “Ъ” от 11 сентября).

Большие вложения сейчас необходимы не только нефтегазу: тот факт, что зеленая энергетика постепенно оттягивает на себя часть глобальных инвестиций, отметила консалтинговая компания Boston Consulting Group (см. “Ъ” от 15 сентября). По ее оценкам, проекты в области энергетики и коммунальных услуг к 2030 году будут опережать нефтегазовые по объему капиталовложений, соотношение составит 52% на 48% (сейчас — 47% на 53%).

Анна Королева