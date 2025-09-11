Нефти хоть залейся

Предложение на мировом рынке нефти в 2025 году вырастет на 2,7 млн баррелей в сутки (б/с) относительно 2024 года, следует из обновленного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). Повышение прежней оценки на 200 тыс. баррелей объясняется расширением добычи, которое запланировали страны ОПЕК+. Хотя на фоне устойчивых поставок в развитые страны более заметным, чем ранее ожидалось, может оказаться и расширение спроса, МЭА все же ожидает избытка предложения на уровне 3,3 млн б/с. Некоторая неопределенность сохраняется вокруг последствий тарифной политики Дональда Трампа и его угроз в отношении стран, закупающих российскую нефть,— пока, впрочем, статистика свидетельствует о стабильности таких поставок.

Мировое предложение нефти в 2025 году вырастет на 2,7 млн б/с, прогнозирует МЭА в сентябрьском отчете. Предыдущая оценка увеличена на 200 тыс. б/с — таким образом, теперь предполагается, что общее предложение нефти в этом году составит 105,8 млн б/с. Пересмотрен в сторону повышения и прогноз на 2026 год: теперь МЭА ждет, что показатель вырастет на 2,1 млн б/с (в августе — 1,9 млн б/с), до 107,9 млн б/с. Отчасти корректировка оценок связана с ожидаемым расширением предложения со стороны США, Канады и Бразилии.

Впрочем, главная причина пересмотра — анонсированное странами ОПЕК+ увеличение добычи в октябре (см. “Ъ” от 7 сентября).

Решение оказалось неожиданностью для участников нефтяного рынка. Альянс объяснил его «стабильными перспективами мировой экономики», а также «благоприятными рыночными условиями»: пояснялось, что такие оценки подтверждаются низкими запасами нефти стран—участниц соглашения. В Центре ценовых индексов Газпромбанка отмечают, что намерение стран продолжить расширение добычи свидетельствует об их желании восстановить свою долю на рынке.

Оценки спроса в новом отчете МЭА также увеличены: предполагается, что в 2025 году он вырастет на 740 тыс. б/с, а не на 680 тыс. б/с, как ожидалось в августе. В результате показатель может составить 103,9 млн б/с. Причина изменения прогноза — некоторое улучшение экономических перспектив (август стал месяцем адаптации к новым пошлинам от американского президента Дональда Трампа, см. “Ъ” от 2 августа), а также устойчивость объемов закупок нефти развитыми странами. Прогноз спроса на 2026 год в сентябре не изменился: аналитики по-прежнему предполагают, что потребление вырастет на 700 тыс. б/с, до 104,6 млн б/с. Таким образом, оценки предполагают переизбыток нефти на уровне 1,9 млн б/с в этом году и почти 3 млн б/с в следующем.

Обновленные прогнозы МЭА по-прежнему не учитывают июльские санкции Минфина США в отношении судов, которые перевозят российскую и иранскую нефть в КНР.

Не содержится в докладе и корректировки прогнозов в связи с введением 50-процентных тарифов США для закупающей российскую нефть Индии (их повышением президент Трамп угрожает и Китаю). Отметим, что после некоторого провала российских поставок в Индию в июле (см. “Ъ” от 14 августа) в августе зафиксирован их отскок. Поставки в Китай остаются стабильными.

В целом российский экспорт нефти и нефтепродуктов в августе сократился в месячном выражении на 1%, до 7,26 млн б/с. При этом доходы от поставок снизились на 6%, до $13,51 млрд,— показатель оценивается МЭА как близкий к минимуму с начала военной операции РФ на Украине. Доходы от экспорта нефти составили $8,76 млрд (на $370 млн меньше, чем в июле), от экспорта нефтепродуктов — $4,75 млрд (меньше на $550 млн), следует из доклада. Сокращение связано с ростом дисконтов на нефть Urals: сначала из-за угроз Дональда Трампа, потом — из-за попыток Индии договориться о более выгодных условиях на фоне растущих рисков. Впрочем, стабилизироваться цены, судя по поступающим данным об их динамике, могут уже на горизонте месяца.

Кристина Боровикова