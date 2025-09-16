Энергопереход пришел за инвестициями

После десятилетий поддержания или модернизации существующей энергетической инфраструктуры мир вступает в новую эру, характеризующуюся масштабным наращиванием капвложений в новые энергомощности для обеспечения зеленого перехода. Как говорится в исследовании Boston Consulting Group, глобальные корпоративные капитальные вложения в энергетику с 2024 по 2030 год должны увеличиться до $10 трлн (примерно 1,5% мирового ВВП). Значительная часть инвестиций придется на электросети и возобновляемые источники энергии, которые требуют больших первоначальных вложений, но имеют более низкие эксплуатационные расходы, чем системы, работающие на ископаемом топливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

За последние полтора года глобальный энергетический ландшафт значительно изменился, говорится в исследовании Boston Consulting Group «Энергетический переход. Следующая глава». Среди наиболее заметных изменений — переход от использования активов в энергетической системе к их наращиванию. За последние семь лет, по оценке BСG, корпоративные капвложения в энергетику составили $7 трлн, при этом стабильно увеличивались — только по итогам 2023 года они достигли $1,2 трлн ($859 млрд в 2017 году). По прогнозам BCG, в период с 2024 по 2030 год для выполнения задач энергоперехода объем вложений в новые энергомощности должен достичь $10 трлн.

Значительная часть инвестиций, говорится в документе, придется на электросети и возобновляемые источники энергии, а проекты в области энергетики и коммунальных услуг будут опережать нефтегазовые по объему капвложений: соотношение составит 52% и 48% (на текущий момент — 47% и 53%). При этом чистые источники энергии требуют больших первоначальных вложений, но более низких эксплуатационных расходов, чем генерация на ископаемом топливе. Стоимость капитала при этом является основным фактором, определяющим расходы в энергетической системе.

Как констатируют авторы доклада, компании и цепочки поставок еще не готовы к этому капиталоемкому этапу. При этом правительства, которые исторически играли важную роль в строительстве и финансировании энергетической инфраструктуры, сталкиваются с бюджетным давлением и конкурирующими приоритетами, которые существенно различаются в зависимости от страны (например, расходами на оборону, демографию и инфраструктуру). Усиливающаяся макроэкономическая волатильность, высокие процентные ставки и неопределенность в сфере регулирования усиливают это давление.

В числе изменений, которые наблюдаются сегодня в глобальном энерголандшафте, авторы доклада также указывают рост внимания к энергобезопасности, снижение общественной поддержки энергоперехода (отчасти из-за дороговизны), структурный суперцикл в области спроса на электроэнергию. На этом фоне все более популярными в контексте энергоперехода становятся природный газ и ядерная энергетика, хотя изначально климатические активисты добивались исключения их из числа зеленых источников энергии. Спрос на нефть и газ остается выше ожиданий, а динамика затрат на чистые технологии расходится — некоторые из них быстро дешевеют, другие становятся все более дорогими.

Тем не менее меняющаяся и сложная обстановка не говорит об отказе от энергоперехода в целом: вопрос сейчас не в том, будет ли он продолжаться, а в том, по какой траектории и какими темпами. По мнению авторов доклада, для его дальнейшего продвижения требуются три важных фактора: ускоренное внедрение прибыльных низкоуглеродных технологий, сохранение глобальной политики и общественной поддержки энергоперехода, а также разумная адаптация бизнеса к новым климатическим условиям.

Отметим: инвесторы продолжают активно вкладываться в чистые технологии — по оценке Bloomberg New Energy Finance, мировые инвестиции в энергопереход уже превысили $2 трлн, а в ВИЭ — достигли $1 трлн. В дальнейшем переход должен стать одним из главных драйверов роста спроса на некоторые стратегические ресурсы, в том числе литий, медь, кобальт (см. “Ъ” от 20 июня). В то же время одной из проблем развития зеленой энергетики остается ее меньшая стабильность по сравнению с традиционной, что требует развития систем хранения энергии для компенсации несовпадения циклов ее производства и потребления и параллельных вложений в резервные источники.

Анна Королева