«Уплотнилась» до колонии

В Ростовской области бывшую сотрудницу администрации города Шахты Наталью Демидову приговорили к шести годам колонии общего режима за участие в мошеннической схеме хищения социальных выплат. По версии следствия, граждане при участии чиновницы безосновательно подавали заявления на компенсации для приобретения жилья по программе развития шахтерских городов, а судья Шахтинского горсуда Сергей Шам удовлетворял соответствующие иски. Наталью Демидову судили отдельно от остальной группы обвиняемых. Она признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием.



Новочеркасский городской суд Ростовской области признал Наталью Демидову виновной в мошенничестве при получении выплат и покушении на такое мошенничество, а также в соучастии при служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 4 ст. 159.2; ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2; ст.33 ч. 2 ст. 292; ст.33 - ч. 1 ст. 305; ст.33 - ч. 2 ст. 305 УК РФ). Ей назначено шесть лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, не позднее мая 2019 года Наталья Демидова согласилась участвовать в схеме по хищению бюджетных денег, выделяемых на расселение из ветхого жилья обитателей шахтерских поселков. Расселение производилось в соответствии с постановлением правительства РФ от 2005 года.

Как рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, ранее Наталья Демидова работала в администрации города Шахты.

«Чиновница поддерживала давние взаимоотношения с экс-судьей Шахтинского городского суда Сергеем Шамом. Однако, мотивы ее, — почему она стала участвовать в преступной схеме, — до конца не установлены», — отметил собеседник «Ъ-Ростов».

В материалах дела указано, что некто Крученко подыскивал лиц, которых прописывали в квартиры, чьи собственники не имели права на получение субсидий для улучшения жилищных условий. После такого «уплотнения» Наталья Демидова, по данным следователей, подавала от имени жильцов иски в суд на получение субсидий, а судья Сергей Шам их удовлетворял. Ущерб, причиненный бюджету в результате таких действий, оценивается в 70 млн руб.

Наталья Демидова была заключена под стражу в ноябре 2022 года. В июле 2023 года мера пресечения была изменена на домашний арест. Экс-чиновница признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием, поэтому ее судили отдельно от других предполагаемых участников схемы, сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении экс-судьи Шахтинского городского суда Сергея Шама и 13 физлиц с июня 2025 года рассматривает Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону. В деле — около 40 эпизодов по статьям о покушении на мошенничество при получении выплат, о мошенничестве при получении выплат, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 2 ст. 292, ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ).

Мария Иванова