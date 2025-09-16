В Крыму планируют заложить почти 2 тыс. га садов и виноградников

В 2025 году в Крыму заложат 1,8 тыс. га садов и виноградников, общая сумма поддержки агропромышленного комплекса региона превысит 3 млрд руб. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

«Аграрии планируют заложить 700 га садов и 1,1 тыс. га виноградников, а также ввести в эксплуатацию 377 га мелиорируемых земель и 2092,5 га сельхозугодий»,— написал чиновник по итогам рабочего совещания в Белогорском районе Республики Крым.

Он также отметил, что общая сумма поддержки агропромышленного комплекса Крыма из федерального и республиканского бюджетов в 2025 году превысит 3 млрд руб. По словам господина Гоцанюка, правительство Республики Крым уже выделило 200 млн руб. из резервного фонда для помощи предприятиям, пострадавшим от заморозков и засухи в этом году. Для поддержки товаропроизводителей в сфере яичного птицеводства минсельхозу Крыма направили 43,7 млн руб. на возмещение части затрат, связанных с производством куриных яиц. Еще 474,4 млн руб. выделили из регионального бюджета для строительства двух новых молочных комплексов.

Напомним, режим ЧС регионального уровня в связи с засухой вводили ранее в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Первомайском, Нижнегорском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах Крыма.

Александр Дремлюгин, Симферополь