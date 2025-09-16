FIFA распределит между клубами рекордные $355 млн за участие игроков в ЧМ

В рамках расширенной Программы клубных льгот (CBP) Международная федерация футбола (FIFA) распределит рекордные $355 млн между клубами за участие игроков в матчах квалификации и финальной стадии чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По сравнению с прошлым мировым первенством, прошедшим в 2022 году в Катаре, выплаты в рамках программы увеличились на 70%. Тогда 440 клубов получили от FIFA $209 млн. Столько же было распределено между 416 командами, отпустившими игроков на чемпионат мира 2018 года в России. За чемпионат мира 2014 года в Бразилии сумма выплат составила $70 млн, за чемпионат мира 2010 года в ЮАР, на котором программа поддержки клубов применялась впервые, — $40 млн.

Увеличение фонда стало возможным вследствие подписания обновленного меморандума о взаимопонимании между FIFA и Ассоциацией европейских клубов в 2023 году. Ранее компенсация выплачивалась только тем командам, чьи игроки дошли до финальной стадии чемпионата мира. Сейчас средства от FIFA могут получить клубы, которые отпускают футболистов на отборочные матчи турнира.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Таисия Орлова