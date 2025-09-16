«Тренд сместился на строительство квартальных торговых центров»

В 2024 году на Кубани наблюдалось общее снижение трафика торговых центров. Показатель Mall Index, отражающий количество посетителей на тысячу квадратных метров, сократился на 4% по сравнению с предыдущим годом. Тенденция характерна для России в целом. Генеральный директор «РАМО-М» (управляет сетью ТЦ «Красная Площадь») Алексей Бузмаков рассказал «Ъ-Кубань» об изменении качества аудитории, работе с новыми брендами, конкуренции с районными торговыми центрами и маркетплейсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор ТЦ «Красная площадь» Алексей Бузмаков

Фото: фото пресс-служба РАМО-М Гендиректор ТЦ «Красная площадь» Алексей Бузмаков

Фото: фото пресс-служба РАМО-М

— Как за последние годы изменилось количество и качество аудитории торговых центров?

— Мы очень серьезно отслеживаем статистику посещаемости по ряду брендов. Могу сказать, что количество покупок сократилось. Частоту посещений мы потеряли, но зато получили увеличение среднего чека разового посещения. Это означает, что качество аудитории улучшилось. В идеале хотелось бы вернуть и частоту посещения, и увеличить средний чек покупки. Мы стремимся именно к этому и по-прежнему позиционируем себя как семейный торговый центр.

— Что повлияло на увеличение среднего чека?

— Инфляционные процессы в нашей стране в любом случае сыграли свою роль. Стоимость единицы товара выросла, как и увеличилась средняя заработная плата у населения. Соответственно, средний чек подрос, в том числе за счет инфляционной составляющей. Люди в принципе стали тратить больше денег.

— При каком уровне заполняемости работу торгового центра можно считать успешной?

— Не менее 90%. В нашей сети этот уровень колеблется от 96% до 98% в зависимости от конкретного торгового центра внутри сети. При этом развлекательная часть у нас занимает около 14%, порядка 5% — HoReCa, остальное занимает торговля.

— С какими компаниями вы работаете после ухода с российского рынка западных брендов?

— В нашей сети мы не ощутили массового исхода западных брендов и нехватки заполняемости площадей. Одной из серьезных потерь стал уход сети Obuv, созданной на базе российских магазинов польского производителя обуви и аксессуаров ССС. На нашей территории в Краснодаре они занимали почти 1 тыс. кв. м. Но эта сеть в России в принципе сворачивает свою деятельность. Это, наверное, одна из знаковых наших потерь, которая произошла в связи с вымыванием из страны западных компаний.

Но у нас развиваются собственные бренды. После ухода с российского рынка зарубежных компаний они как раз получили импульс для развития своих форматов. Такие компании, как, например, Henderson, укрупнились и заняли больший объем площадей, чем занимали ранее. На рынке сейчас активно развивается бренд Lime, с которым мы успешно работаем. Большинство брендов компании «Мэлон Фэшн Групп» у нас присутствуют уже давно, но в других ТРЦ страны именно эти бренды получили предложения занять освободившиеся от западных брендов площадки.

Когда из России безвозвратно ушел Massimo Dutti, на его место в нашем торговом центре в Краснодаре тут же встал турецкий бренд Polo Assassin. Он у нас уже когда-то был, но теперь зашел с более крупным форматом и успешно работает на занятой площади.

Поменяли партнеров и сами бренды, заменив их новыми. Например, вместо Zara теперь работают магазины Maag, вместо Bershka — Ecru. Компания LPP, два бренда которой присутствовали на нашей территории в Краснодаре и Новороссийске, также поменяла партнерство и продолжает с нами работать в прежнем формате, но уже с другими названиями торговых марок.

— По какому принципу вы сегодня подбираете якорных арендаторов?

— Это дорога с двусторонним движением. За много лет работы на рынке наша сеть заработала себе имя и репутацию. С нами работало много партнеров. К тому же, ключевые сотрудники часто мигрируют из компании в компанию. Бывает так, что при работе с разными партнерами мы общаемся с одними и теми же людьми. Нас знают и к нам хотят зайти. Со своей стороны мы тоже знаем, кого сами хотели бы пригласить к себе. Это позволяет выстраивать долгосрочную концепцию торгового центра. Мы хотели бы видеть на своей территории как можно больше брендов. Но места на всех, к сожалению, не хватает. Поэтому стараемся привлекать к себе наиболее успешные бренды.

— Краснодар считается одним из самых насыщенных торговыми площадями городов. По данным консалтинговой компании Nikoliers, в 2024 году на 1 тыс. жителей у нас приходилось 785 кв. м торговой площади. Можно ли сказать, что новых крупных объектов в городе больше не появится?

— Новые крупные торговые центры действительно здесь вряд ли появятся в обозримом будущем. Сегодня тренд сместился на строительство квартальных торговых центров в формате «у дома» и создание торговых площадей на первых этажах жилых домов. Один из свежих таких примеров в Краснодаре — торговый центр «Любимово». По этому пути идут многие застройщики.

К сожалению для нас, формат небольших районных торговых центров получает все большее распространение. Такие центры, на мой субъективный взгляд, тоже являются нашими конкурентами.

— Как вы оцениваете конкуренцию с маркетплейсами?

—Конкуренция очень высокая. Маркетплейсы используют созданные лазейки в законодательстве (прежде всего, по части налогов) и имеют возможность формировать отпускную цену для покупателей несколько ниже, чем в магазинах офлайн. Но при этом не отвечают за качество товара. Торговые центры пока серьезно проигрывают маркетплейсам.

— Может ли возникнуть ситуация, при которой торговые центры будут сдавать свои площади маркетплейсам в аренду?

— Такую ситуацию мы рассматриваем. Более того, у нас уже были попытки сотрудничества с маркетплейсами. На нашей территории работали пункты выдачи товара — бокс-станции. Думаю, наше сотрудничество в тех или иных форматах будет развиваться. Яркий пример — компания Lamoda. Она имеет розницу и в оффлайне, и в онлайне, развивая оба этих направления. Я считаю, что серьезные бренды, которые являются производителями (неважно в какой стране они изготавливают свою продукцию), в любом случае будут развивать коллаборацию онлайна и офлайна при должном регулировании со стороны государства. Очень надеюсь, что это регулирование произойдет.

Беседовал Андрей Пугачев