Власти Тамбова заключили договор на КРТ с местным «РСС-центром»

Администрация Тамбова и местное ООО СЗ «РСС-Центр» Андрея Андреева заключили договор на комплексное развитие территории (КРТ) в границах улиц Мичуринской, Куйбышева и Советской по начальной цене в 3 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал собственный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аукционе также намеревалось принять участие тамбовское ООО СЗ «Домстройсервис» Романа Есикова, но так и не зарегистрировалось

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В аукционе также намеревалось принять участие тамбовское ООО СЗ «Домстройсервис» Романа Есикова, но так и не зарегистрировалось

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«РСС-центр» стал единственным участником аукциона на право КРТ, поэтому процедуру признали несостоявшейся. Однако у застройщика было право в течение 30 дней с момента подведения итогов заявить о желании заключить договор по начальной цене. Генеральный директор компании Александр Бетин воспользовался им в день торгов — 5 сентября.

Под КРТ отведен участок площадью 9,9 тыс. кв. м. Согласно мастер-плану, там планируется строительство многоквартирного жилого дома переменной этажности (3–5 этажей). Первый этаж предполагается разделить на жилую и нежилую части: со стороны двора — семь входных групп в жилые подъезды, со стороны улиц — помещения под коммерческое использование. На территории также могут быть построены одноэтажные общественное и техническое здания.

Из проектной документации также следует, что 14 частных домов и гаражей, нежилое здание МОУ детско-юношеский центр «Юность» подлежат сносу. Для одноэтажного жилого дома №3 на улице Мичуринской запланирована реконструкция. Благоустройство территории будет включать организацию дорог и тротуаров, размещение автостоянок, реконструкцию инженерных сетей, озеленение территории, организацию детских и спортивных площадок, а также зон для отдыха взрослых.

В мае власти Тамбова заключили еще один договор КРТ. Он касался застройки участка площадью 3,24 га на улице Магистральной. Работы там планирует выполнить ООО СЗ «Тепличный» — структура воронежской ГК «Еврострой» депутата Воронежской облдумы Михаила Гусева.

Алина Морозова