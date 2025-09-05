Не состоялся аукцион на право КРТ в Тамбове за 3 млн рублей

Комиссия признала несостоявшимся аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 9,9 тыс. кв. м в Тамбове. Решение было принято в связи с допуском до торгов только одного участника — местного ООО СЗ «РСС-центр» Андрея Андреева. У него есть право заключить договор КРТ с администрацией Тамбова по начальной цене в 3 млн руб. в течение 30 дней с момента подведения итогов. Это следует из документации аукциона.

В тендере также намеревалось принять участие тамбовское ООО СЗ «Домстройсервис» Романа Есикова, но так и не зарегистрировалось на аукцион.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «РСС-центр» было зарегистрировано в Тамбове в августе 2025 года для деятельности заказчика-застройщика, генподрядчика. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Единственный владелец — Андрей (Владимирович) Андреев, генеральный директор — Александр Бетин. Господин Бетин также является собственником и руководителем воронежского застройщика ООО «Территория». Господину Андрееву принадлежат доли в тамбовских ООО СЗ «Тамбовпромстройхолдинг» (33,33%; строительство жилых и нежилых зданий), ООО «Стройсервистамбов» и ООО «Тзжби» (33,33% и 6,98%; производство изделий из бетона, цемента и гипса). В двух первых компаниях владельцами также выступают Владимир, Ирина (Владимировна) и Анна Андреевы.

Земельный участок под КРТ расположен в границах улиц Мичуринской, Куйбышева и Советской. Согласно мастер-плану, там планируется строительство многоквартирного жилого дома переменной этажности (3–5 этажей). Первый этаж предполагается разделить на жилую и нежилую части: со стороны двора — семь входных групп в жилые подъезды, со стороны улиц — помещения под коммерческое использование. На территории также планируется строительство одноэтажных общественного и технического здания.

Из проектной документации следует, что 14 частных домов и гаражей, нежилое здание МОУ детско-юношеский центр «Юность» подлежат сносу. Для одноэтажного жилого дома №3 на улице Мичуринской запланирована реконструкция. Благоустройство территории будет включать организацию дорог и тротуаров, размещение автостоянок, реконструкцию инженерных сетей, озеленение территории, организацию детских и спортивных площадок, а также зон для отдыха взрослых.

Алина Морозова