«Барселона» проведет еще один матч на стадионе вместимостью 6 тыс. человек

Матч пятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Хетафе» пройдет на шеститысячном стадионе имени Йохана Кройфа, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Ранее у команды возникли проблемы с переездом на Camp Nou — основная арена «Барселоны» до сих пор на реконструкции.

В заявлении говорится, что «клуб продолжит усердно работать, чтобы получить необходимые разрешения административных органов и открыть Camp Nou в ближайшие дни». Первый домашний матч лиги в текущем сезоне «Барселона» также провела на стадионе имени Йохана Кройфа: на нем 14 сентября она разгромила «Валенсию» со счетом 6:0. Сезон каталонцев начался с трех выездных игр — также из-за проблем со вводом Camp Nou в эксплуатацию.

Ожидается, что «Барселона» вернется на Camp Nou 28 сентября, когда клуб примет «Реал Сосьедад» в шестом туре чемпионата Испании. Стадион будет открыт лишь частично, доступными будут около 27 тыс. мест. Именно поэтому первую домашнюю встречу основного этапа Лиги чемпионов против ПСЖ она, как сообщает издание Mundo Deportivo, скорее всего сыграет на Олимпийском стадионе. Минимальная вместимость, требуемая Союзом европейских футбольных ассоциаций — 45 тыс. зрителей. Увеличивать вместимость Camp Nou планируется постепенно, в «Барселоне» надеются, что оставшиеся матчи главного еврокубка удастся провести на основной арене.

«Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании после четырех туров. На ее счету 10 очков. Лидирует мадридский «Реал», который прошел стартовые четыре матча без осечек и набрал 12 баллов.

Арнольд Кабанов