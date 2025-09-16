Мишустин анонсировал строительство ВСМ Москва — Адлер

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о планах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Адлером в рамках общенациональной ВСМ-сети протяженностью свыше 4,5 тыс. км. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.

Проект входит в общую схему развития ВСМ, одобренную президентом. Магистрали охватят ключевые направления от столицы до Минска, Екатеринбурга, Рязани и Адлера.

«Эти магистрали гармонично встраиваются в существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности для более чем 100 млн человек»,— подчеркнул господин Мишустин.

Вице-премьер отметил, что инициатива направлена не только на сокращение времени в пути, но и на развитие экономики, социальной сферы и туристической отрасли. Особый акцент делается на южном направлении для усиления транспортной доступности черноморского побережья и курортов Сочи.

В течение ближайших шести месяцев правительство должно завершить детальную проработку модели, определить приоритетность и этапность строительства и представить президенту соответствующие предложения.

Мария Удовик