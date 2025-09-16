Тяжелое машиностроение сохранило лидерство по приросту зарплат в Санкт-Петербурге

Наибольшую динамику прироста предлагаемых заработных плат в Петербурге летом 2025 года к аналогичному периоду прошлого года показало тяжелое машиностроение, следует из данных сервиса «Авито Работа». Сосискателям стали предлагать на 52% больше — в среднем 146,9 тыс. рублей в месяц. В первом полугодии эта отрасль уже становилась лидером в увеличении зарплатных предложений.

Вторую позицию в рейтинге сфер с наибольшей положительной динамикой средних предлагаемых зарплат заняли гостиничный бизнес и туризм, а также управление персоналом с приростом по 28% год к году. Работодатели в этих отраслях летом 2025 года предлагали соискателям в среднем 86 тыс. и 84,5 тыс. рублей в месяц соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самыми востребованными сотрудниками в Петербурге стали работники сферы ритейла.

Артемий Чулков