Сферой с наибольшим приростом зарплат в Петербурге стало тяжелое машиностроение

Тяжелое машиностроение заняло первое место среди сфер с самой высокой динамикой роста средних предлагаемых зарплат в Санкт-Петербурге. В первом полугодии 2025 года к аналогичному периоду прошлого года она увеличилась на 54%. Об этом сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе сервиса «Авто Работа».

Среднее зарплатное предложение для сотрудников с опытом работы от года до трех лет в отрасли тяжелого машиностроения в первом полугодии текущего года составило 132,5 тыс. рублей в месяц. Для токарей оно выросло на 48% за год, до 158,5 тыс. рублей в месяц, для пескоструйщиков — на 30%, до 110,6 тыс. рублей в месяц.

Второе место заняла заняла сфера гостиничного бизнеса и туризма. В среднем работодатель готов предложить соискателям 79,2 тыс. рублей в месяц (+29% к году). Больше всего в отрасли выросли зарплатные предложения для турагентов — на 47% за год, до 91,9 тыс. рублей в месяц, а также хостес — на 20%, до 62,2 тыс. рублей в месяц.

На третьем месте с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат — металлургическая промышленность. В первом полугодии 2025 года средняя предлагаемая зарплата в этой области выросла на 22% и достигла 99, 6 тыс. рублей в месяц. Так, зарплатные предложения для вальцовщиков выросли на 24% за год — в среднем до 108,3 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург стал третьим регионом по перспективности трудоустройства за второй квартал 2025 года.

Артемий Чулков