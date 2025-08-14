Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самыми востребованными сотрудниками в Петербурге стали работники сферы ритейла

За первые семь месяцев 2025 года петербургские работодатели больше всего искали менеджеров по продажам и работе с клиентами, а также продавцов-консультантов. Такие данные приводят аналитики hh.ru.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С начала года работодатели разместили более 35 тыс. вакансий на должность менеджера по продажам и работе с клиентами — 7% от общего числа объявлений. Продавцов искали немного реже — 31 тыс. вакансий за семь месяцев или 6% от всех размещенных в этом году. Замыкают тройку бухгалтеры с 15 тыс. вакансий, что составляет 3% от общего числа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сферой с наибольшим приростом зарплат в Петербурге стало тяжелое машиностроение.

Артемий Чулков

Новости компаний Все