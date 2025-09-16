Мосбиржа приостановит торги расписками Ozon из-за переезда компании в Россию

Торги расписками Ozon (MOEX: OZON) на Мосбирже (MOEX: MOEX) будут приостановлены с 25 сентября. С 17 сентября торговая площадка запретит короткие позиции по распискам Ozon. 22 сентября будет последним днем в стакане T+1, в котором сделки совершают частные инвесторы, а с 23 по 24 сентября сделки смогут совершить лишь профучастники. Об этом сообщается на сайте биржи.

В 14:16 мск, когда стало известно об ограничениях, котировки Ozon на Мосбирже падали на 3,41%, до 4055 руб. за расписку. По состоянию на 16:04 мск они торгуются на уровне 4132 руб. (-1,57%).

Ограничения введут из-за предстоящей конвертации ценных бумаг в результате переезда компании из Кипра в Россию. В компании ожидают регистрацию юрлица на острове Октябрьский в конце сентября, сообщили «Ъ» в Ozon. «Биржа уже предупредила инвесторов о датах, в которые торги нашими депозитарными расписками будут временно остановлены. Этот процесс займет несколько недель, он нужен для автоматической конвертации АДР, находящихся в российских депозитариях, в акции российской компании»,— сообщили в компании.

Ozon остается среди немногих квазироссийских компаний, которые еще не завершили редомициляцию из недружественных юрисдикций, отмечает РБК. В июне компания получила разрешение от властей Кипра на перерегистрацию. 1 сентября акционеры Ozon утвердили изменения, которые требует процедура переезда: утвердили новый устав, выбрали новую организационно-правовую форму, номинировали уставный капитал в рублях.