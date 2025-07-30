Власти Кипра одобрили переезд Ozon в Россию

Маркетплейс Ozon получил согласие властей Кипра на редомициляцию в Россию. В компании объявили о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Они обсудят организационно-правовую форму холдинга после переезда, решат, кто войдет в состав совета директоров и утвердят устав, который будет применяться в России, сообщила пресс-служба компании.

Редомициляция предполагает полный перенос акционерной структуры в Россию. Компанию зарегистрируют в специальном административном районе на острове Октябрьский Калиниградской области. Акционеры маркетплейса проголосовали за перерегистрацию в декабре 2024-го.