Ростовская область вошла в топ-10 по объемам ипотеки на частное жилье

Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге российских регионов по объемам ипотечного кредитования частных домов. Такие данные приводят аналитики компании «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации экспертов, лидером стала Московская область с показателем 900 млн руб. На втором месте — Приморский край с 650 млн руб., на третьем — Краснодарский край с 560 млн руб. Четвертую и пятую позиции разделили Иркутская область и Татарстан — по 350 млн руб. каждый.

В десятку лучших также попали Сахалинская и Ленинградская области, Хабаровский край и Башкортостан. Ростовская область показала результат в 270 млн рублей.

«Общероссийский объем ипотеки на частные дома составил 6,5 млрд рублей. Подавляющее большинство заемщиков — 80% — воспользовались программой «Семейная ипотека». На долю «Дальневосточной ипотеки» пришлось 15% сделок, на «Ипотеку для IT-специалистов» — 5%», - приводятся в сообщении данные аналитиков «Дом.РФ».

Эксперты связывают рост спроса на кредитование домов с расширением сельской ипотеки под 3% годовых, а также с программами «Земский учитель» и «Земский доктор», привлекающими специалистов в отдаленные районы. В сельских населенных пунктах ограниченный выбор квартир заставляет покупателей отдавать предпочтение частным домам.

Валентина Любашенко