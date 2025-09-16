Около 20% водителей такси могут уйти из отрасли из-за закона о локализации

Согласно оценкам, озвученным на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации автомобилей для такси, около 20% всех занятых в отрасли такси, или 200 тыс. человек, могут уйти с рынка. С копией протоколам заседания ознакомился «Ъ».

Проблема ухода из отрасли, в частности, связана с тем, что часть таксопарков и водители, оказывающие услуги такси на своих автомобилях, не смогут соответствовать установленным критериям. Как уточняют в «Яндекс Такси», общее число задействованных в такси водителей в июне 2025 года оценивалось в 1 млн человек, что делает отток 200 тыс. водителей существенным.

Участники рынка предупреждают, что отток водителей может привести к снижению доступности услуг перевозки, особенно в небольших городах, росту стоимости поездок. По данным Росстата, в августе 2025 года стоимость проезда в такси по всей России выросла на 8% год к году. В мегаполисах, отметили в службе заказа такси «Максим», цены на перевозки могут вырасти еще на 20–30% в 2026–2027 годах.

