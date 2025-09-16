Цены на такси могут вырасти из-за последствий локализации автомобилей

Отток водителей из отрасли такси может привести к снижению доступности услуг перевозки, особенно в небольших городах России, выяснил «Ъ». По данным Росстата, в августе 2025 года стоимость проезда в такси по стране выросла на 8% год к году.

Как прогнозирует служба заказа такси «Максим», в 2026–2027 годах стоимость таких перевозок в мегаполисах может вырасти еще на 20–30%. Для самих водителей требование о локализации, говорили ранее в Объединении самозанятых России, обернется недоступностью замены авто на требуемую модель из-за высокой стоимости новых машин отечественного производства. Среди других причин были названы недоступность программ льготного кредитования и лизинга.

В наиболее уязвимом положении находятся те, кто работает на собственных автомобилях. Таким мнением поделился руководитель рабочей группы агрегаторов транспортных услуг комитета РСПП по цифровой экономике Антон Данилов-Данильян.

Подробности — в материале «Ъ» «Таксисты не въезжают».