Врачам не понравился судебный диагноз

Суд принял к рассмотрению жалобы защиты осужденных по резонансному делу в отношении калининградских врачей Елены Татур (Белая) и Элины Сушкевич. Присяжные признали их виновными в убийстве из карьерных соображений новорожденного, а Мособлсуд назначил им длительные сроки лишения свободы. Это уже третий процесс по делу в отношении медиков. Ранее решения, в том числе и оправдательные, по различным основаниям отменялись вышестоящими судебными инстанциями. Представители потерпевшей стороны, напротив, настаивают на обоснованности и законности приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Белая (справа) и Элина Сушкевич

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Елена Белая (справа) и Элина Сушкевич

По данным источников “Ъ”, еще до рассмотрения жалоб защиты на приговор бывшим главврачу калининградского роддома №4 48-летней Елене Татур (ранее Белая) и врачу-анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра 41-летней Элине Сушкевич осужденные попали в непростую ситуацию. Сами они намерены дождаться апелляционного разбирательства в столице, однако оно, по всей видимости, состоится нескоро. Последняя жалоба защиты была принята судом 25 августа, говорится в судебной базе, но дата слушаний еще не назначена. По предположению потерпевшей стороны, речь может идти даже о декабре.

Полное содержание жалоб пока неизвестно, однако по закону, поскольку приговор вынесен на основе вердикта присяжных, речь может идти только о процессуальных нарушениях, допущенных в ходе слушания дела. По некоторым данным, в апелляции защита попытается убедить суд, что было нарушено право фигуранток на защиту, так как им не дали возможности представить все доказательства своей невиновности. Напомним, при обжаловании прошлого обвинительного приговора адвокаты указывали на «неформальное» общение судьи с присяжными.

Между тем после вынесения предыдущего решения бывших медиков отправили в ИК-4 в поселке Колосовка Зеленоградского района Калининградской области, а после отмены судебного решения этапировали обратно для участия в новом процессе.

Сейчас они находятся в женском СИЗО-6 в Печатниках и написали ходатайства о рассмотрении их жалоб в Первом апелляционном суде общей юрисдикции с личным участием осужденных. Вопрос, по данным источников “Ъ”, еще не решен.

Как ранее сообщал “Ъ”, бывшие врачи Татур и Сушкевич были признаны коллегией присяжных Мособлсуда виновными в организации убийства и убийстве малолетнего (ч. 3 ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ соответственно). 11 августа они получили девять с половиной и девять лет колонии общего режима с лишением права заниматься врачебной деятельностью в течение нескольких лет. Отметим, что это был уже третий приговор врачам, а само дело по понятным причинам вызвало большой общественный резонанс.

«Следователями ГСУ СКР скрупулезно и всесторонне исследовался собранный массив доказательств, что в конечном итоге позволило детально воссоздать картину произошедшего»,— сообщили “Ъ” в СКР.

Согласно версии следствия, в 2018 году и. о. главврача роддома Елена Белая, узнав о том, что одна из пациенток родила ребенка в тяжелом состоянии, убедила анестезиолога-реаниматолога Сушкевич совершить его убийство.

«Преступный умысел был реализован путем введения лекарственного препарата сульфата магния в дозировке, многократно превышающей допустимую для новорожденных,— сказали в СКР.— Мотивом этого преступления стало нежелание ухудшать показатели статистики медицинского учреждения.

Выводы следствия подтверждены заключениями комиссионных судебно-медицинских экспертиз, которые проводились с привлечением главного неонатолога Минздрава, токсиколога, анестезиолога-реаниматолога и других специалистов». Проведенные исследования показали, что сульфат магния, дозировка которого в 20 раз превышала допустимые значения для взрослого человека, был введен живому ребенку внутривенно непосредственно перед наступлением его смерти. При этом, как установили следственные органы и суд, попасть в организм ребенка другим способом этот препарат не мог.

Дополнительный резонанс делу придала попавшая в сеть часть видеозаписи с «разбором полетов», устроенным тогда еще госпожой Белой своей подчиненной, сообщившей матери младенца, что ее ребенок родился живым. Называя присутствующих «спасителями», которые «делают инвалидов», «подставляют всех», она спрашивала: «Зачем вы женщине сказали, что он живой?! Когда он у вас был вообще никакой… Неоднократно мы об этом говорили! Если вы верите, идите, веруйте в церковь, вы педиатр! И должны мыслить как врач! Прежде всего!»

Вину обе женщины отрицают, настаивая, что младенца пытались спасти, но безуспешно.

В ходе первого процесса в Калининграде в 2020 году их оправдали, но это решение было отменено. Второй процесс проходил в Мособлсуде. Тогда Елену Белую (Татур) и Элину Сушкевич приговорили к десяти с половиной и десяти годам колонии соответственно. Апелляция и кассация с этим решением согласились, а отменил его в октябре 2024 года президиум Верховного суда России.

Стоит отметить, что потерпевшая сторона, как заявила “Ъ” ее представитель адвокат Лариса Гусева, вынесенным приговором и назначенным бывшим врачам наказанием удовлетворена и обжаловать решение суда не стала.

Сергей Сергеев