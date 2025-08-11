Врачам не нашлось оправдания

Мособлсуд повторно признал калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич виновными в убийстве младенца, приговорив их к девяти с половиной и девяти годам колонии соответственно. Новое рассмотрение этого резонансного дела лишь подтвердило правоту Следственного комитета. В свою очередь, адвокаты, ссылаясь на процессуальные нарушения, намерены обжаловать судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининградские врачи Елена Белая (справа) и Элина Сушкевич (слева) повторно осуждены по делу об убийстве младенца

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Калининградские врачи Елена Белая (справа) и Элина Сушкевич (слева) повторно осуждены по делу об убийстве младенца

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Приговору предшествовал вердикт коллегии присяжных. Большинством голосов они признали исполнявшую обязанности главврача городского роддома №4 Калининграда Елену Белую виновной в организации убийства (ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а врача-анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элину Сушкевич — в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом присяжные решили, что врачи не заслуживают снисхождения.

Коллегия установила, что в ноябре 2018 года, принимая роды у гражданки Узбекистана Заримхон Ахмедовой, медики умертвили ее недоношенного младенца, чтобы записать его мертворожденным и не портить показатели клиники. Для этого, по данным СКР, Елена Белая потребовала, чтобы Элина Сушкевич ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния.

Гособвинитель просила приговорить госпожу Белую к девяти с половиной годам, а ее коллегу Сушкевич к девяти годам колонии общего режима, столько им и назначили.

Обеим запрещено в течение трех лет после освобождения заниматься медицинской практикой. Также их обязали выплатить по 1 млн руб. потерпевшей в порядке компенсации морального вреда и компенсировать судебные издержки в размере 170–280 тыс. руб.

Для Елены Белой и Элины Сушкевич это уже был третий по счету процесс. В ходе первого, в Калининграде в 2020 году, врачей оправдали. Заново дело слушалось с участием присяжных в Мособлсуде. Тогда Елену Белую и Элину Сушкевич приговорили к десяти с половиной и десяти годам колонии соответственно. Первый апелляционный и Второй кассационный суды общей юрисдикции оставили приговор в силе, но в октябре 2024 года президиум Верховного суда России отменил предшествовавшие судебные акты.

Адвокатам удалось доказать, что имело место «внепроцессуальное общение» судьи Мособлсуда Андрея Вьюнова с членами коллегии, которое могло повлиять на вынесение обвинительного вердикта. Дело было возвращено в Мособлсуд, в январе 2025 года в нем стартовал новый процесс.

Как и ранее, адвокаты утверждали, что недоношенного младенца никто не умерщвлял, напротив, его пытались спасти, однако убедить в этом присяжных они не смогли.

Защитники заявили, что приговор обжалуют по процессуальным основаниям. Они утверждают, что в ходе разбирательства было нарушено право подсудимых на защиту, так как им не дали возможности представить все доказательства своей невиновности.

Впрочем, фигуранты могут оказаться на свободе до окончания разбирательства по основному делу. «Они уже отсидели под стражей и домашним арестом пять лет и десять месяцев,— сообщил адвокат Владислав Жуковский.— Поэтому через пару месяцев смогут подать заявления на условно-досрочное освобождение, но независимо от этого мы будем добиваться их оправдания».

Алексей Соковнин