Итоговая явка на выборах в думу Нижнего Новгорода составила 21,33%

Явка на выборах в думу Нижнего Новгорода первого созыва составила 21,33%. Из 1,085 млн избирателей проголосовали 231,53 тыс. человек, сообщили в региональном избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выборы прошли с 12 по 14 сентября 2025 года. В первый день проголосовали 9,08% избирателей, во второй — 16,46%.

По данным избиркома, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. Комиссия признала 39 победителей избранными депутатами.

Как писал «Ъ-Приволжье», на текущих выборах в 28 из 39 округов победили представители «Единой России», в пяти — КПРФ, в трех — ЛДПР, в двух — СРЗП, в одном — кандидат от «Новых людей».

Первое заседание нового созыва думы, согласно регламенту городского парламента, должен вести самый старший из депутатов по возрасту. Судя по данным избиркома, это будет Марк Фельдман, которому в октябре исполнится 71 год. Собраться на первое заседание депутаты должны в срок не позднее трех недель после выборов.

На выборах депутатов гордумы Нижнего Новгорода седьмого созыва во время пандемии коронавируса в 2020 году общая явка составляла 15,62%.

Ирина Швецова