США и Катар обсуждают укрепление отношений в оборонной сфере

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и госсекретарь США Марко Рубио обсудили укрепление отношений Дохи и Вашингтона в оборонной сфере. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

«Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани встретился сегодня с госсекретарем дружественных США Марко Рубио, который находится с визитом в Катаре,— сказал официальный представитель МИД Катара. — Они обсудили укрепление отношений, в том числе в оборонных отраслях, а также ситуацию в регионе, прежде всего, коварное нападение Израиля на Катар и ситуацию в секторе Газа».

Госсекретарь США Марко Рубио находится с визитом в Дохе. Он прибыл туда из Израиля, который посетил через несколько дней после израильских ударов по столице Катара. В ходе визита Биньямин Нетаньяху назвал госсекретаря США «особенным другом Израиля», а сам господин Рубио сообщил о поддержке действий Израиля и отвел «Хамасу» несколько недель на соглашение о прекращении огня.

Анастасия Домбицкая