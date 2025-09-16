Рубио отвел «Хамасу» несколько недель на соглашение о прекращении огня

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил палестинское движение «Хамас» о сроках урегулирования конфликта с Израилем. Он отметил, что у «Хамаса» осталось не более нескольких недель, чтобы заключить соглашение о прекращении огня.

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

«Израильтяне начали проводить там (в городе Газа.— “Ъ”) операции. Поэтому мы считаем, что у нас очень мало времени, чтобы заключить сделку. У нас уже нет месяцев впереди, и, вероятно, остались дни, а может быть и несколько недель»,— сказал господин Рубио журналистам перед вылетом из Израиля в Катар (цитата по AFP).

Госсекретарь США подчеркнул, что для прекращения огня путем переговоров палестинское движение должно объявить о демилитаризации. Господин Рубио выразил надежду, что после израильского удара по Дохе она все же продолжит играть роль посредника в ближневосточном урегулировании.

Сегодня издание Axios сообщило, что израильские военные начали наземную операцию в Газе с целью искоренить палестинское движение «Хамас». За несколько часов до начала операции господин Рубио встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сообщил о поддержке его действий администрацией Дональда Трампа. Вашингтон выдвинул условие — операция должна пройти быстро.