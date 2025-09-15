Израиль посетил «особенный друг»

На фоне недавнего удара Израиля по лидерам «Хамаса» в столице Катара госсекретарь США Марко Рубио посетил Иерусалим с официальным визитом. Перед вылетом из Вашингтона он заявил, что инцидент в Дохе вызвал «недовольство» США. Отношений между странами он не изменит, однако придется обсудить, какое влияние он окажет на усилия по достижению перемирия. Вместе с премьер-министром Израиля и послом США в стране, Рубио побывал у Стены плача. После этого Биньямин Нетаньяху назвал госсекретаря США «особенным другом Израиля».

Население визит Рубио воспринимает не совсем так, говорит журналист израильского «9 канала» Андрей Харазов: «Складывается впечатление, что все тут пытаются запутать ситуацию. Поскольку ходят слухи, что и Катар, и США прекрасно знали об ударе, и что такие решения Израиль не принимает в одиночку, есть определенное недоверие, в основном в левоарабских кругах, ко всем этим ссорам, которые сейчас происходят между Израилем, США и Катаром. В Израиле есть еще и свои аспекты, которые влияют на то, будет генеральное наступление или нет. Это прежде всего довольно сильное давление внутри страны, чтобы этого наступления не было, что мы теряем союзников, что заложников убьют, если мы начнем атаковать.

Еще ходят слухи, что верхушка армии тоже сопротивляется этому наступлению. Еще и у правительства сейчас довольно шаткие политические позиции. И на этом фоне визит Рубио воспринимается как акт поддержки правительственной позиции наступления. Нужно еще понимать, что в Израиле скоро пройдут выборы. Поэтому обострение оборонной ситуации необходимо, чтобы убедить народ и дальше голосовать за действующих представителей власти. Сейчас они начнут переходить, видимо, к истреблению верхушки "Хамаса" еще в каких-то странах. Все это, конечно, противоречиво, и какой-то общей позиции сейчас у израильтян по поводу всего вот, что происходит, нет».

9 сентября ЦАХАЛ атаковал Доху и заявил об устранении одного из лидеров палестинской группировки «Хамас». Позже власти Израиля обвинили Катар в «укрывательстве террористов». Спустя несколько дней источники Axios утверждали, что Дональд Трамп потребовал от Нетаньяху гарантий, что Израиль не станет наносить новых ударов по Катару. В Дохе накануне прошло закрытое заседание лидеров исламских стран. Они обсудили возможные ответные меры. Как передает Reuters, в проекте итоговой декларации никакие конкретные дипломатические и экономические договоренности не отражены.

Как считает востоковед Руслан Сулейманов, подобные встречи — лишь демонстрация солидарности: «Такая демонстрация солидарности периодически происходит, когда случаются очень важные и, чаще всего, не очень приятные для исламского мира события. Так было после начала войны в Газе в 2017 году, когда президент США Дональд Трамп принял решение перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, признать суверенитет Израиля над всем Иерусалимом и также над Голанские высоты.

События, которые произошли вокруг Катара, тоже воспринимается очень болезненно, очень тревожно, но ничего больше солидарности эти страны не смогут сделать. Думаю, самая серьезная мера, которую могут предпринять эти страны, — ужесточение позиции на любых переговорах Вашингтона, в том числе и относительно потенциальных авраамических соглашений. Предполагалось подписание соглашения о безопасности между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами. Вот теперь, я думаю, Саудовская Аравия сможет еще больше повысить ставки. Ну и, конечно, Катар. Мы пока не знаем, какова судьба совместного соглашения между Каратом и Соединенными Штатами по обороне. Трамп сразу же после нанесения этой атаки дал указание Госдепу ускорить процесс, но вот пока это не принесло никаких результатов».

В понедельник в Катаре пройдет чрезвычайный арабо-исламский саммит для обсуждения дальнейших действий после удара Израиля. Как заявил премьер-министр страны Рахман Аль Тани, несмотря на агрессию Иерусалима, Доха намерена продолжать усилия, направленные на прекращение войны в секторе Газа.

Екатерина Вихарева