Умер бывший вице-президент Федерации хоккея России Леонид Михно

Заслуженный тренер России Леонид Михно скончался на 79-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР). Причины смерти не уточняются.

Леонид Михно

Фото: пресс-служба Федерации хоккея России Леонид Михно

«Леонид Владимирович оставил яркий след в истории российского спорта и образования. На протяжении десятилетий его жизнь была связана с хоккеем, развитием которого он активно занимался с 1980-х годов. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Леонида Владимировича», — говорится в заявлении организации.

Леонид Михно являлся создателем Ассоциации ветеранов хоккея и спортивного клуба «Тройка», был генеральным директором ЗАО «СКА-Хоккей». Также он занимал пост вице-президента ФХР. Работал генеральным менеджером сборных России.

Арнольд Кабанов