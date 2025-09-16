Лавров: Россия хочет видеть армянских друзей на «Интервидении»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия была бы рада видеть артистов из Армении в числе участников конкурса «Интервидение». По словам главы МИД, на конкурс заявлены более 20 стран, и Москва рассчитывает на превращение «Интервидения» в ежегодное событие.

Сергей Лавров отметил, что «армянские друзья прекрасно знали, что конкурс проводится». Поэтому «вопрос о том, почему среди участников нет представителей армянской культуры, не к нам», добавил он. Министр подчеркнул, что российские организаторы конкурса рады видеть артистов из всех стран, передает ТАСС.

Он также сообщил, что власти США не возражали против участия в конкурсе американского исполнителя, так как сочли это частным делом.