Лавров: США не возражали против участия американского певца в «Интервидении»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти США не возражали против участия американского исполнителя Брэндона Ховарда в организуемом Россией конкурсе «Интервидение». Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Администрация США не возражала, — сказал министр (цитата по ТАСС), — но сказала, что пусть это будет частным делом ... исполнителя».

Также глава МИД допустил пересмотр в будущем структуры конкурса при увеличении числа участников. Он пояснил, что имеет в виду организацию предварительных национальных и региональных конкурсов.

Конкурс «Интервидение» был задуман как аналог «Евровидения», проводимого в Европе с 1956 года. МИД РФ считает, что в российском конкурсе, в отличие от европейского, нет пошлости.