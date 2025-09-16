«МегаФон»: Свердловская область вошла в топ-5 по числу поехавших за границу

Свердловская область вошла в топ-5 регионов России по количеству туристов, которые отправились за границу этим летом, заняв четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области. Как сообщили «Ъ-Урал» в «МегаФоне», количество выезжающих за границу свердловчан увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего за лето жители региона посетили 197 стран. Заметно вырос интерес к странам Африки и Азии — на 63% и 53% соответственно. Наиболее популярным направлением для свердловчан остается Турция — уральцы не только часто отправляются туда отдыхать, но и используют ее в качестве основного хаба для пересадок в другие страны. Другими популярными у жителей области стали Беларусь, Казахстан, Абхазия и Грузия. Значительно — на 153% — вырос турпоток во Вьетнам, а также Китай и Таиланд: из стран Азии уральцы ездили туда чаще всего. В Африке лидером стал Египет, на Ближнем Востоке — ОАЭ и Саудовская Аравия.

Транзитные перелеты через Турцию выросли почти на треть, а Стамбул стал ключевым хабом для российских путешественников. Казахстан занял второе место по пересадкам, а Китай — третье. Популярность транзита через ОАЭ также увеличилась на 10%, но в Сербии зафиксировано снижение на 8,5%. Также сократилось количество пересадок в Катаре, Кувейте, Иордании. В Европе чаще посещали Италию, Францию и Испанию. Поток в США вырос на 53%, на Кубу снизился на 40%. В Южной Америке больше половины туристов посещали Бразилию и Аргентину, при этом в сравнении с прошлым летом турпоток туда вырос на 28%.

Напомним, на Среднем Урале 207 тыс. жителям региона запретили выезжать за пределы России из-за долгов. Чтобы отправиться в другую страну, им нужно сначала погасить задолженность.

Ирина Пичурина