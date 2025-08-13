Более 200 тыс. свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов
На Среднем Урале 207 тыс. жителям региона запретили выезжать за пределы России из-за долгов, сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В областном ГУФССП напомнили, что если в отношении гражданина вынесено ограничение в праве выезда за границу, то ему нужно заранее погасить задолженность.
Напомним, по данным на август прошлого года, более 280 тыс. жителей Свердловской области с начала года были ограничены в праве выезда за пределы России из-за задолженностей. Самой крупной категорией среди невыездных должников стали люди в возрасте от 29 до 39 лет — всего 110 тыс. человек, из них 67 тыс. молодых людей, ограниченных преимущественно за задолженности по кредитам и алиментам.