Более 200 тыс. свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

На Среднем Урале 207 тыс. жителям региона запретили выезжать за пределы России из-за долгов, сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В областном ГУФССП напомнили, что если в отношении гражданина вынесено ограничение в праве выезда за границу, то ему нужно заранее погасить задолженность.

Напомним, по данным на август прошлого года, более 280 тыс. жителей Свердловской области с начала года были ограничены в праве выезда за пределы России из-за задолженностей. Самой крупной категорией среди невыездных должников стали люди в возрасте от 29 до 39 лет — всего 110 тыс. человек, из них 67 тыс. молодых людей, ограниченных преимущественно за задолженности по кредитам и алиментам.

Ирина Пичурина