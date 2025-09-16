Лукашенко: с Украиной у Белоруссии меньше проблем, чем с Польшей и Балтией

У Белоруссии меньше проблем с Украиной, чем с Польшей, Литвой и Латвией, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. При этом он выразил уверенность в том, что поляки, литовцы и латыши разберутся, в чем заключаются их проблемы.

«А если кому-то надо оправдать свои действия — обезумевшим, тут по соседству живущим, — ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ,— сказал Александр Лукашенко на церемонии вручения госнаград военным (цитата по БелТА). — Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши — умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война».

С 12 по 16 сентября в Белоруссии проходят российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Основные мероприятия проходят в Белоруссии на полигонах в районе города Борисова и деревни Белая Лужа. В учениях поучаствовали приблизительно 13 тыс. военнослужащих. Минобороны Белоруссии также сообщало о визите на учения наблюдателей от США.

