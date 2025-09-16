Лукашенко отметил готовность российских военных «бесплатно передавать навыки»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусских военнослужащих учиться у россиян, отметив готовность российской стороны бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку.

«Сегодня, благо, россияне многое могут. К несчастью, в связи с войной,— сказал господин Лукашенко в обращении к военнослужащим на церемонии вручения госнаград (цитата по БелТА). — И они готовы нам бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку. Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все».

Российско-белорусские военные учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября. Основные мероприятия проходят в Белоруссии на полигонах в районе города Борисова и деревни Белая Лужа. В учениях поучаствовали приблизительно 13 тыс. военнослужащих.

Анастасия Домбицкая