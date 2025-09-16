АзНИИРХ прогнозирует сохранение скоплений медуз в Азовском море в 2025 году

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ) не ожидают значительного сокращения численности медуз в Азовском море в ближайшие годы из-за повышения солености воды до 15 промилле. Об этом сообщила пресс-служба научного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным пресс-службы АзНИИРХ, соленость моря в предстоящий период не опустится ниже 12-13 промилле. Это означает, что скопления медуз будут фиксироваться на всей акватории Азовского моря в летний сезон. Высокая численность медуз препятствует эффективному прибрежному рыболовству и ухудшает рекреационные условия на приморских пляжах.

«Летом 2025 года наиболее крупные скопления медуз формировались на участках от Арабатской косы до Темрюка. К началу сентября Темрюк по-прежнему остается районом максимальной концентрации медуз. Изменение направления ветров с северо-западного на северо-восточное привело к появлению медуз в Таганрогском заливе в районе косы Кривая. При этом, в целом по заливу медузы встречались в прибрежной зоне поодиночке»,— пояснили эксперты.

Валентина Любашенко