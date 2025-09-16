Ставрополье проведет массовую кадастровую оценку земель в 2026 году

В Ставропольском крае в 2026 году проведут государственную кадастровую оценку более 1,1 млн земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, наибольшую долю составят земли населенных пунктов — 900 тыс. участков, а также территории сельскохозяйственного назначения — свыше 120 тыс. участков. Кроме того, оценке подлежат земли промышленности, лесного и водного фондов, участки запаса и особо охраняемых территорий.

По итогам кадастровой оценки будет установлена стоимость участков. Это даст возможность спланировать доходы краевого и федерального бюджетов, а также простимулирует развитие инвестиционных процессов в регионе.

«Владельцам земельных участков рекомендуется обновить данные об объектах в ЕГРН до начала проведения оценки. Декларации о характеристиках объектов недвижимости, содержащих в том числе сведения об их фактическом использовании, предоставляются в Ставкрайимущество»,— приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений региона Александра Мясоедова.

Валентина Любашенко