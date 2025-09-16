Высокопоставленные ноты

Оргкомитет «Интервидения-2025» провел в Доме приемов МИДа пресс-конференцию с целью максимально просветить журналистов насчет деталей возрожденного музыкального конкурса, который пройдет 20 сентября в Москве. Организаторов внимательно выслушал Константин Баканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время пресс-конференции, посвященной проведению «Интервидения»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Еще никогда эстрадный конкурс в России, и тем более за ее пределами, не представляли на столь серьезном государственном уровне. В президиуме пресс-конференции в Доме приемов МИДа разместились министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко (глава оргкомитета конкурса), первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (глава наблюдательного совета) и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Журналисты — завсегдатаи музыкальных форумов вспомнили только один поп-конкурс, которому придают в стране-хозяйке такое же серьезное значение,— «Славянский базар» в Витебске, который ежегодно открывает лично Александр Лукашенко.

На вопрос журналиста BBC о том, как соотносится такой состав оргкомитета с декларируемым «неполитическим» характером «Интервидения», Сергей Лавров ответил, что это говорит лишь о том, как государство заботится о культуре: «В каких-то странах правительства не уделяют внимание поддержке культуры и искусства, это выбор соответствующих стран».

В этом же, довольно развернутом ответе британскому СМИ министр не удержался от упоминания самого возмутительного участника «Евровидения» — конкурса, которому «Интервидение» хочет составить конкуренцию.

«Мы не оспариваем право жюри "Евровидения" и зрителей "Евровидения" голосовать за мужчину с бородой в женском платье и с какими-то модификациями своего организма»,— сообщил господин Лавров. Для господина министра победительница «Евровидения-2014» Кончита Вурст (сценический образ австрийского певца Тома Нойвирта) — пример того, каким не должно быть «Интервидение». Это заявление выглядит неким ограничением для участников — так решил корреспондент The New York Times, напомнивший Сергею Лаврову его же слова о том, что Москва ждет к себе в гости всех желающих, барьеров и стен не строит, в отличие от «Евровидения», дисквалифицировавшего Россию в 2022-м. «Это не ограничения, это критерии»,— парировал министр.

В конкурсе без бородатых женщин примут участие представители Кубы, Киргизии, Египта, США, Китая, Кении, Казахстана, ОАЭ, Бразилии, Таджикистана, Катара, Мадагаскара, Саудовской Аравии, Эфиопии, Колумбии, Венесуэлы, Сербии, ЮАР, Вьетнама, Белоруссии, Индии, Узбекистана и России (о номере российского участника «Интервидения» Шамана “Ъ” писал 21 июля).

Организаторы «Интервидения» отметили, что в 23 странах, представленных на московском конкурсе, суммарно проживает 4 млрд 300 млн человек. «Эти четыре миллиарда получат возможность посмотреть трансляцию. Достойная аудитория»,— сказал Сергей Кириенко. Константин Эрнст добавил, что «если каждый третий или каждый четвертый посмотрит, это будет беспрецедентный по своей аудитории проект».

Команда господина Эрнста, как и в случаях с московским «Евровидением» 2009 года и с церемониями сочинской Олимпиады, берет на себя главную работу по части зрелищности.

Глава «Первого канала» заявил, что в субботнем шоу будут применены элементы искусственного интеллекта и благодаря этому телезрители увидят значительно больше, чем те, кто придет в зал Live Arena, чтобы посмотреть конкурс вживую. Разного рода «дорисовки» в прямом эфире уже несколько лет используют на «Евровидении», и фанаты конкурса спорят, что лучше: ощущать живое дыхание конкурса, но не видеть всей картинки, или наслаждаться всей полнотой замысла дизайнеров.

Гендиректор «Первого» не скрывает, что в Москву приехали конкурсанты разного уровня. Постановочная команда «докручивала» и продолжает «докручивать» номера для делегаций с учетом их пожеланий. Например, для номера Насти Кравченко, приехавшей из Белоруссии, в Москве собрали команду воздушных гимнастов.

Что касается порядка голосования, то в Москву прибыли члены жюри (по одному от каждой страны-участницы), которые будут расставлять конкурсантов по местам. Известно, что жюри выберет одного спикера, который огласит вердикт.

Еще весной потенциальным фанатам конкурса сообщили, что никакого «народного голосования» не будет. У тех, кто привык к азартному подведению итогов на «Евровидении», этот факт вызвал сожаление.

«"Народное голосование" здесь невозможно,— сказал корреспонденту “Ъ” главный продюсер музыкальных и развлекательных программ "Первого канала", сопродюсер "Интервидения" Юрий Аксюта.— Оно подразумевает единовременную трансляцию во всех странах. Профессиональное голосование — единственный способ определить победителя». На ремарку о том, что Австралия в «Евровидении» участвует, транслируя конкурс в прямом эфире ранним утром, в том числе участвует и в массовом народном волеизъявлении, Юрий Аксюта ответил: «Она одна. А у нас практически все страны, кроме России и Белоруссии, находятся в разных часовых поясах».

Прямая трансляция конкурса на «Первом канале» начнется 20 сентября в 20:30. Комментировать конкурс в эфире будут Яна Чурикова и Юрий Аксюта. Несмотря на отсутствие бородатых женщин в конкурсе, голоса его ведущих в памяти телезрителей накрепко связаны с «Евровидением». Эту деталь налаженного механизма решили не менять.

Константин Баканов