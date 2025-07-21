Сердечные ископаемые

На несколько дней растянулась премьера видеоклипа «Прямо по сердцу» на одноименную песню, с которой певец Shaman (Ярослав Дронов) выступит на конкурсе «Интервидение-2025» 20 сентября. Сначала прошла «предпремьера» в эфире «Первого канала», затем премьера на «Муз-ТВ», и, наконец, 20 июня клип показали на «медиафасаде» на Новом Арбате. В конкурсную песню вслушивался и всматривался Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря видеоклипу конкурсная песня «Прямо к сердцу» вышла прямо на улицы

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Благодаря видеоклипу конкурсная песня «Прямо к сердцу» вышла прямо на улицы

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Слова и музыку песни написал Максим Фадеев, и внимательные слушатели мгновенно опознали в произведении фирменные черты фадеевского стиля. Это умелое сочетание харизматичного вокала, электронного бита и фольклорных распевов. После премьеры появились комментарии в том духе, что в песне «Прямо по сердцу» Shaman вернулся к мотивам своего раннего творчества, но правильнее будет сказать, что это Фадеев вернулся к тому песенному формату, за который когда-то, почти 30 лет назад, полюбили его записи. Среди его фанатов был и юный Ярослав Дронов, в чьем репертуаре на раннем этапе карьеры были и песни Максима Фадеева. Работу бэк-вокалистов между куплетами в песне «Прямо по сердцу» ни с чем не перепутать, это узнаваемая краска, памятная по спродюсированному Фадеевым альбому Линды «Ворона» (1996) и многим другим его работам. Вполне возможно, что заготовок таких песен в арсенале композитора осталось очень много — и вот одна из них пригодилась.

При всем своем музыкальном новаторстве Максим Фадеев никогда не был выдающимся поэтом-песенником, и в песне «Прямо по сердцу» никакой новой вершины для себя он не взял.

Автор следует принятым в отечественной эстрадной песне клише неукоснительно, так, словно в спину ему упирается дуло автомата. Если есть «прости», то должно быть и «отпусти», если «сны», то в обязательном порядке будет рифма «весны». «Поверил» рифмуется с «доверил», а вот к «облакам» здесь, вопреки взятому курсу на шаблоны, подобрана смешанная рифма «следам». Еще один активно используемый российскими сочинителями песен прием — акцентируемая и растянутая неударная гласная типа «мы глаза а-а-ткроем» или «осколки от ве-е-сны». А у сонграйтеров из недружественных стран позаимствован прием «подвешенной ноты», когда весь аккомпанемент останавливается и вокалист держит зал только силой голоса. В общем, создатели песни всячески стремятся подчеркнуть возможности голосовых связок конкурсанта, и делают это настолько нарочито, что слушатель устает уже на втором (из двух) куплетов.

Несмотря на то что Shaman считается флагманом новой патриотической песни, ничего сегодняшнего в новом произведении нет. «Прямо по сердцу» — песня, которая могла появиться когда угодно в последние 30 лет, а в клипе вообще речь о будущем. И текст ее — нейтрально-лирический, без особой страсти. Речь в стихах идет явно о любви, ведь там так часто используется это слово. Персонажи вроде бы расстались («не по пути нашим облакам»), но Shaman не теряет надежды все вернуть («надо идти по твоим следам»), а его пассия наблюдает за происходящим как бы со стороны («снова ты увидишь нас с тобою»), но, очевидно, с закрытыми глазами, потому что только в будущем «мы глаза откроем».

В клипе «Прямо по сердцу», снятом режиссером Эльвином Фоминым, возлюбленная героя появляется только ближе к финалу. Физически она с ним взаимодействует совсем мало, и лишняя тактильность здесь была бы только помехой, так как клип будут смотреть и в тех странах, где отношения мужчин и женщин не выставляют напоказ. Имеется в клипе и своего рода «макгаффин» — браслет-оберег из необработанных драгоценных камней, который помогает певцу найти потерянную возлюбленную.

Камням уделено в клипе гораздо больше внимания, чем возлюбленной.

Режиссер клипа говорил, что мир клипа «Прямо по сердцу» — это «необитаемая планета, где герой стремится к любви как к смыслу жизни». Однако вполне прозрачно считывается и другой смысл. Shaman в своих стимпанк-лохмотьях без особой привязки к какой-либо национальной традиции — на самом деле геолог, который ищет в неведомом скалистом мире ценные породы, источник неиссякаемой энергии и, возможно, предмет будущей торговли со странами—участницами «Интервидения» (их будет не меньше 20). Shaman с такой любовью гладит каменные поверхности, так пристально всматривается в черный рассыпчатый грунт, что не остается сомнений: именно полезные ископаемые — смысл его жизни. Пройдут века, человечество отправится к далеким планетам, но, разгуливая по их пыльным тропинкам, людям следует все же не забывать о сырье, из которого делаются могучие звездолеты.

Игорь Гаврилов