У изъятых складов бывшего главы «Газпром энерго» сменилась управляющая компания

Компания «Нефтехимремстрой» получила в управление складской девелопер Instone Development, пишет РБК со ссылкой на данные из системы СПАРК. До этого его склады были связаны с бывшим главой «Газпром (MOEX: GAZP) энерго» Алексеем Митюшовым.

Instone Development — один из ведущих российских девелоперов в сфере индустриальной недвижимости. Компания владеет семью складскими комплексами общей площадью 1,2 млн кв. м. Структуры девелопера принадлежали в том числе и компании «Цинтэкс», которую контролировал господин Митюшов. Он занимал пост главы «Газпром энерго» с 2007 по 2012 год.

С 10 сентября «Нефтеремхимстрой» стала управляющей компанией фирм «Распределительный центр Курский», «Распределительный центр Краснодарский», «Распределительный центр Брянский» и «Мосрентген». На балансе структур также числятся одноименные комплексы в Москве, Курске, Краснодаре и Брянске. Они все принадлежат Instone Development.

В этом году господин Митюшов стал фигурантом нескольких процессов по искам Генпрокуратуры. Так, в апреле Арбитражный суд Башкирии признал недействительными сделки по приобретению Алексеем Митюшовым акций нескольких предприятий. Речь шла об активах компаний «Салаватнефтемаш», «Салаватнефтехимремстрой», «Нефтехимремстрой», Ремонтно-механический завод, «Техцентр», Салаватский катализаторный завод, «Подземнефтегаз» и «Ремэнергомонтаж». Активы шести предприятий из этого списка «Нефтехимремстрой» получила в управление.

