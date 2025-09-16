Банк «Санкт-Петербург» за восемь месяцев снизил чистую прибыль по РСБУ на 6,2%

Банк «Санкт-Петербург» за восемь месяцев 2025 года сократил чистую прибыль по РСБУ на 6,2% в годовом выражении, до 31,7 млрд руб. Чистая прибыль банка в августе составила 2,6 млрд руб., показав падение на 41%, следует из отчетности кредитной организации.

Чистый процентный доход по итогам восьми месяцев вырос на 14,2%, до 51,5 млрд руб., в августе — снизился на 5,3%, до 5,6 млрд руб. Чистый комиссионный доход в январе-августе упал на 1,3%, до 7,6 млрд руб., в прошлом месяце — на 9,3%, до 1 млрд руб. Операционные расходы за восемь месяцев выросли на 5,3%, до 16,6 млрд руб., в августе — на 1,5%, до 2,3 млрд руб.

По состоянию на 1 сентября кредитный портфель до вычета резервов достиг 790,3 млрд руб., увеличившись с начала года на 6%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 4,4%, до 608,5 млрд руб., розничный — на 11,5%, до 181,8 млрд руб. Уровень просроченной задолженности составил 2,3% по сравнению с 2,7% в январе.

По итогам первых шести месяцев банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 9,3%, до 27,2 млрд руб., а также уменьшил операционные расходы, нарастил кредитный портфель и собственный капитал. В августе наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 16,61 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. на одну привилегированную. В сумме на выплаты могут направить 7,4 млрд руб.