Поединок Альвареса и Кроуфорда стал самым просматриваемым чемпионским боем XXI века

Бой мексиканца Сауля Альвареса и американца Теренса Кроуфорда за титул абсолютного чемпиона мира по боксу собрал на Netflix 41,4 млн зрителей по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса.

Фото: Sarah Stier / Getty Images for Netflix

Отмечается, что бой стал самым просматриваемым чемпионским боксерским поединком в XXI веке. Событие возглавило топ Netflix в 30 странах, включая США, Мексику, Великобританию, Аргентину, Австралию, Канаду, Ирландию и Филиппины.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 14 сентября. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Теренса Кроуфорда по решению судей. Он завоевал титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super).

Подробнее о поединке — в материале «Ъ» «Первый по абсолютности».

Таисия Орлова

