Совбез РФ: Starlink все чаще задействуется в работе западных спецслужб

Спутниковая интернет-связь через терминалы Starlink и другие западные IT-сервисы все чаще используются спецслужбами стран Запада в политических целях. Об этом заявили высокопоставленные представители Совбеза и МИД РФ в ходе XIX международного форума «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности» в Москве.

По словам помощника секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Грибкова, «западные высокотехнологичные IT-компании широко задействованы в реализации планов и замыслов спецслужб (стран Запада — Ъ)». «Это относится к системам спутниковой связи типа Starlink, и к поисковым и облачным сервисам крупных западных транснациональных компаний и другим средствам коммуникации», — отметил он. По его словам, чаще всего эти технологии используются для дестабилизации социально-политической обстановки в государствах, во вмешательстве в дела которых заинтересованы правительства западных стран. При этом он добавил, что ряд западных IT-компаний напрямую вовлечены во «враждебные действия против России».

Заместитель министров иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе форума также отметил, что власти РФ все больше внимания уделяют «угрозе применения западных низкоорбитальных спутниковых систем интернет-связи для вмешательства во внутренние дела государств». «После использования терминалов Starlink для организации извне протестов в Иране в 2022 году аналогичные случаи зафиксированы в 2024 году в Венесуэле. Наша работа по столицам государств показала, что еще как минимум 10 стран столкнулись с фактами незаконного ввоза абонентского оборудования Starlink и его использования в ущерб безопасности», — рассказал он. Россия, по его словам, планирует провести в октябре на площадке ООН в Нью-Йорке отдельный брифинг на эту тему.

В конференции, организованной Национальной ассоциацией международной информационной безопасности (НАМИБ) принимают участие более 160 человек из 40 стран.

Ранее стало известно, что Россия готовится запустить стратосферные платформы 5G как альтернативу Starlink.

Елена Черненко

