Россия готовится запустить стратосферные платформы 5G как альтернативу Starlink

Россия планирует начать развертывание стратосферных платформ с оборудованием 5G в 2027 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра авиационно-космических технологий Фонда перспективных исследований (ФПИ) Ян Чибисов.

По его словам, в 2026 году запланированы испытания первой платформы, она уже создана. Указывается, что даже один такой стратостат сможет обеспечить связь для управления беспилотниками или работы геологических экспедиций в удаленных районах. Представитель ФПИ добавил, что ведется работа с одним из ведущих российских операторов мобильной связи, заинтересованным в создании локальных зон обслуживания 5G в малонаселенных регионах.

Главное преимущество стратосферных платформ перед спутниковыми системами, вроде Starlink, — возможность круглосуточного нахождения над одной территорией и обеспечение стабильной связи на локальных участках. Также эксплуатация стратостатов обходится значительно дешевле запуска и поддержки спутниковой группировки, добавил господин Чибисов.