Главврач больницы Беслана предстал перед судом за смерть девяти рожениц

Ленинский районный суд Владикавказа приступил к рассмотрению уголовного дела против главного врача Правобережной центральной районной клинической больницы Беслана Алана Адырхаева. Обвинение предъявлено по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы, сообщает «Ъ-Кавказ» со ссылкой на картотеку суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Алану Адырхаеву инкриминируют халатность, повлекшую по неосторожности смерть девяти рожениц в период с октября по декабрь 2021 года. Дело рассматривает судья Игорь Зураев. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Трагедия произошла в родильном отделении больницы во время пандемии коронавируса. В учреждение направляли беременных и рожениц с признаками ОРВИ со всего региона. Медперсонал неоднократно уведомлял руководителя о невозможности проведения необходимых лабораторных анализов газового состава крови и кислотно-щелочного баланса у пациенток.

На балансе больницы числился анализатор газов крови ABL-80, однако он был неисправен, а расходные материалы отсутствовали. В августе 2021 года поступил новый анализатор ЭЦ-60, но по назначению не использовался. Несмотря на многочисленные обращения подчиненных, главврач не устранил выявленные недостатки.

В результате скончались девять пациенток и восемь нерожденных детей. Проверка Росздравнадзора установила нарушения стандартов оказания медицинской помощи. Роспотребнадзор обнаружил в родильном зале и приемном отделении золотистый стафилококк.

В августе 2024 года Следственный комитет предъявил Алану Адырхаеву дополнительные обвинения по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) с санкцией до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в одном из эпизодов живорожденного ребенка зарегистрировали как мертворожденного с целью сохранения статистических показателей. По этому факту возбуждено отдельное дело против бывшего заведующего родильным отделением Хасана Тагаева.

Родственники погибших неоднократно жаловались руководству Следственного комитета на искусственное торможение расследования. Суд приступил к изучению материалов дела, включая свидетельские показания медработников, документы о техническом состоянии оборудования и протоколы о смерти пациенток.

Станислав Маслаков