Президент Палестины примет участие в российско-арабском саммите в Москве

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит российско-арабский саммит, который пройдет в следующем месяце в Москве. Об этом сообщил «РИА Новости» посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

Первый российско-арабский саммит состоится 15 октября. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также стран Восточной Африки, входящих в Лигу арабских государств (она включает 22 страны). На саммит приглашены в том числе новые власти Сирии. В июле в российском МИДе говорили, что разослали приглашения, и «практически все» государства заинтересованы в мероприятии.