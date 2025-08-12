В суд передадут дело о покушении нижегородского подростка на одноклассников

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на убийство двух и более лиц в отношении 14-летнего подростка. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, в марте обвиняемый в одной из нижегородских школ напал с ножом на двоих одноклассников и ранил их в шею. Пострадавшим успели оказать медицинскую помощь. Мотивом преступления в прокуратуре назвали неприязнь ученика к сверстникам.

Как писал «Ъ-Приволжье», нападение произошло 11 марта в школе №117. По факту инцидента также расследуется уголовное дело о халатности работников учебного заведения.

На время следствия подростка поместили под домашний арест. Уголовное дело в отношении него будет передано в Сормовский районный суд Нижнего Новгорода.

Владимир Зубарев